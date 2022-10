Ballando, Luisella Costamagna a rischio per la seconda puntata: «Si è infortunata». Cos'è accaduto

Stop obbligato per Luisella Costamagna. A pochi giorni dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, la giornalista potrebbe trovarsi costretta a saltare la seconda serata del talent con Milly Carlucci. A riportare l'indiscrezione è Davide Maggio, secondo cui la conduttrice avrebbe riportato una brutta storta alla caviglia.

Tinto Brass smentisce Orietta Berti: «Un ruolo in un mio film? Non ricordo di averglielo mai proposto»

Luisella Costamagna infortunata, a rischio la seconda puntata di Ballando con le Stelle

«Dopo una sola puntata, a Ballando con le Stelle si ripresenta lo spauracchio infortunio – scrive Maggio –. Protagonista, suo malgrado, è Luisella Costamagna, che si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. La giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio».

In coppia con Pasquale La Rocca, lo scorso sabato la conduttrice si era esibita in un tango molto elegante e passionale che aveva riscosso l'approvazione della giuria e del pubblico. Se l'infortunio dovesse essere confermato, potrebbe essere a rischio non solo l'esibizone di sabato 15, ma anche l'intera partecipazione al programma. Lo spettro del ritiro preoccupa i fan.