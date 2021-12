Ballando con le Stelle, l'esibizione di Arisa è nella vasca: «Sensualità pazzesca»

Ad anticipare l'esibizione sul palco di Arisa e Vito Coppola c'è la solita clip. E stasera la cantante al pubblico di Ballando con le Stelle vuole regalare qualche informazione in più sul rapporto che ha con il suo maestro. «Per me il corpo di Vito è casa». Non hanno dubbio alcuno i fan che da tempo vociferano su una relazione tra i due. E tra foto social e performance l'alchimia tra i due è palpabile sempre più. Vestiti bianco e nero, i due mettono in scena un cha cha molto romantico sulle note di Madonna con tanto di vasca da bagno e sapone a condimento dei rumors che ormai impazziscono a ogni loro passo, di danza e non.

«Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa», parte così la Bruzzone dopo l’esibizione hot. E Alessandra Mussolini ci mette il carico da 11: «Sensualità pazzesca tra i due nella vasca. Siete stati spettacolari!». Canino non può trattenersi: «Arisa questo è il tuo primo film erotico con la regia di Milly Carlucci!». L'esibizione non è piaciuta a tutti, ma ormai poco conta perchè la cantante di Sincerità è ormai lanciata a una nuova vita. Un'altra svolta nella carriera di questa artista che sta dimostrando a tutti che nonostante la ritrovata sensualità riesce sempre a rimanere un'inguaribile romantica.

Arisa e Vito per ora sembrano i più apprezzati dalla giuria e potrebbero arrivare alla finale.