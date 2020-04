Bacio proibito dietro le quinte tra Romina Power e Al Bano: la confessione

Amici 19

Ultimo aggiornamento: 15:40

. Ospiti fissi del serale diAl Bano e Romina Power, anche durante la finale la coppia ha partecipato al blocco dedicato ad Amici Prof.Amici Prof doveva essere un intermezzo din cui i professori venivano giudicati dagli allievi. in pochissime puntate si è trasformato in "Tu si que Vales" con Rudy Zerbi come vittima preferita. Complici di questo siparietto che diverte molto Maria De Filippi Al Bano e Romina Power. Zerbi imbragato dagli autori deve fare delle domande particolari a Romina e Al Bano che rispondono divertiti. La prima domanda riguarda il loro ultimo bacio, mentre Al Bano dice di non ricordare «E' passato troppo tempo», la Power risponde in modo molto più sfacciato: «Ma come dietro le quinte poco fa». E alla domanda: « Romina, quando ti chiedeva di fare l'amore? Nei giorni pari o in quelli dispari?», lei risponde divertita: «Tutti i giorni!».