Baby Sussex, scatta il toto-padrini: ecco i vip candidati

Il Royal Baby​è nato e, messo da parte il "totonome"è tempo di pensare alle madrine e ai padrini di battesimo più papabili. Seun eventuale invito di Meghan Markle e del, ci sono altri personaggi più o meno popolari che potrebbero essere lieti di accettare l'incarico. Boomakers scatenati, dunque, per il toto-madrina e il toto-padrino del piccolo "I nomi più fantasiosi si alternano con quelli degli amici più stretti della coppia, ma una cosa è certa: William enon ricopriranno questo ruolo. Meglio star come. La tennista è molto amica dellae in più occasioni si è trovata a parlare di Meghan come di una futura mamma esemplare. La favorita tra le madrine potenziali, però, sembra essere, stilista canadese molto amica di Meghan. Un’altra possibile madrina ènata in Bahrain, da papà iracheno e mamma inglese, è oggi una stylist affermata, che ha vestito nomi del calibro di Emma Watson, Blake Lively, Cate Blanchett, oltre alla splendida Meghan. Le due si sono conosciute a Miami e si dice che sia stata proprio Misha a fare da Cupido tra i due.Tra i vip comunque ben quotati per il ruolo di madrina e padrino figurano l'attrice Priyanka Chopra, collega e amica di Meghan Markle, ma anche Abigail Spencer (che con Meghan ha recitato in Suits), Oprah Winfrey, Tom Inskip (amico d'infanzia di Harry) e addirittura l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama (anche se la quota è di 33 a 1). Tra le maggiori indiziate, all'interno della famiglia reale britannica, ci sono invece due cugine di Harry: la principessa Eugenia o la principessa Zara. I difficili rapporti tra Meghan Markle e il resto della famiglia reale, però, fanno pensare che queste ipotesi siano comunque remote.