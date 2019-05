di Emiliana Costa

e il principenell'occhio del ciclone dopo la nascita del. I duchi di Sussex sono finiti nella bufera per il presunto ritardo con cui sarebbe stata avvertita la stampa nel caso del travaglio e della nascita del piccolo Archie. La vicenda è al centro di un infuocato editoriale del Sun.«Se questa coppia sta per buttare all’aria decenni di tradizione regale e usare i nostri soldi perché la loro famiglia sia la versione royal di Kim Kardashian e Kanye West, allora è giusto che i media facciano domande su quell’annuncio farlocco per scoprire cosa è andato storto», si legge nell'articolo firmato da Dan Wotton.Secondo parte della stampa inglese, i duchi di Sussex, con la scusa della privacy, avrebbero ritardato l'annuncio del travaglio e della nascita, per permettere che diventasse mattina in America con un orario opportuno per lanciare la news.«A molta gente – conclude il giornalista - non interesseranno le minuzie di questa debacle. È attratta dalle immagini storiche e dalle belle parole di Harry e Meghan. Ma per i media è una questione di fiducia e di rispetto. Quindi, la prossima volta che sentiremo la coppia Sussex invocare la privacy, per favore ricordate che hanno già deciso quali parti delle loro vite mantenere private e che collaborano con i media solo quando sanno di poterne trarre un qualche beneficio».