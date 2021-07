Baby George compie 8 anni, la foto per il compleanno nasconde un tenero ricordo del principe Filippo

Baby George, figlio del principe William e di Kate Middleton, compie oggi 8 anni. I genitori del Royal Baby hanno voluto festeggiare il compleanno con una foto che nasconde un tenero ricordo del bisnonno, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. Uno scatto realizzato dalla mamma del piccolo, condiviso sulla pagina Instagram ufficiale dei Duke of Cambridge.

Baby George e la foto sul Land Rover del bisnonno Filippo

Nella foto Baby George indossa una maglietta a righe blu e arancioni, pantaloncini blu e mostra un enorme sorriso mentre è seduto sul cofando di un fuoristrada, il Land Rover Defender, simbolo del Duca di Edimburgo, marito dellla Regina Elisabetta.

La passione del principe Filippo per il suo fuoristrada

Il principe Filippo era conosciuto come un vero e proprio fan del suo Land Rover Defender, che custodiva gelosamente e utilizzava appena ne aveva occasione. Un veicolo che fu poi appositamente convertito a carro funebre in occasione del suo funerale. Includere il famoso fuoristrada nell'immagine è stato visto dai britannici come un toccante tributo al defunto duca, alla sua una passione per l'ingegneria e all'amore per il nipotino.

L'ultima apparizione pubblica

Baby George, nato il 22 luglio 2013, è stato visto l'ultima volta a Wembley, indossando giacca e cravatta in tribuna al fianco del papà, il principe William, tifando per la nazionale inglese nella finale di Euro 2020 contro l'Italia.

