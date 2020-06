La ministra Azzolina in vacanza

Ultimo aggiornamento: 09:40

Sono giorni intensi per il ministro Lucia Azzolina.Ingressi per fasce d'età, nuovi arredi per garantire il distanziamento, sistema sempre più digitalizzato: in queste ore si gioca il futuro deltra nodi da sciogliere, criticità e incognite.Non può abbassare i livelli di concentrazione lanel Belpaese ma staccare la spina, anche soltanto per qualche ora, può essere prezioso nel processo decisionale, nelle scelte importanti e, in generale, per gestire i problemi con fermezza e determinazione.Non è un caso se la politica più in vista del momento delha deciso di trascorrere la domenica in totale solitudine, lontana dae con ben dueper prevenire paparazzi e disturbatori.Dove? In uno dei lidi più riservati, intimi e con linea telefonica quasi assente di Sperlonga: “Il Pirata”.Arrosto di pesce, mare da favola, depurazione dallo smartphone e tanta tranquillità per il ministro Lucia Azzolina che si è dedicata per qualche ora soltanto a se stessa.In un primo momento non l'aveva riconosciuta nessuno ma poi il suonon è passato inosservato ai vicini di ombrellone (in copertina una vecchia foto).«La vediamo ogni giorno in tv – raccontano – non potevamo non riconoscerla anche se, a dire il vero, dal vivo è molto più carina ed è anche tanto gentile».I gestori del lido incastonato tra rocce e vegetazione, non confermano né smentiscono.«I clienti ci apprezzano proprio perché garantiamo il massimo della privacy - commentano – quando vengono da noi vogliono godersi solo un po' di tranquillità e restare lontani da occhi indiscreti».Non a caso sono tanti i vip che scelgono “Il Pirata” anche in dolce compagnia, quando un'uscita pubblica di coppia si trasformerebbe subito in uno scoop.Era invece solissima la ministra: a tavola, sul lettino e in acqua. A farle compagnia solo un libro e una rivista. Anche con il suo modo d'essere, insomma, la Azzolina ribadisce l'importanza della lettura in un mondo sempre più saturo di smartphone, connessione e tecnologia.Sperlonga, invece, si conferma la località più esclusiva della Riviera d'Ulisse.