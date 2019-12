Marco Baldini a Vieni da me: «Ho 60 anni e sto provando ad avere un figlio». Caterina Balivo reagisce così

di Emiliana Costa

Oggi, il conduttore radiofonico è stato ospite nel salotto di Rai1 e si è raccontato al pubblico a cuore aperto, dal successo con Fiorello al periodo buio della ludopatia. Poi la tenera rivelazione.«Da quattro anni sto con Aurora - spiega Baldini - lei ha 34 anni, 26 anni meno di me. Ancora mi chiedo come si sia innamorata. Ci siamo conosciuti in un bar e non aveva idea di chi fossi. È molto lontana dal mondo dello spettacolo. Ci siamo innamorati e siamo andati subito a convivere.». Caterina Balivo accoglie con piacere la notizia e risponde ironica: «». Baldini ci scherza su: «».Marco Baldini poi racconta il dramma della ludopatia. Dramma che adesso ha superato. «- racconta -. Io vedevo i miei colleghi già famosi e già ricchi, io pensavo che fosse una scorciatoia. Me ne sono reso conto dopo. Io ho cominciato come “cavallaro”, scommettevo sulle corse dei cavalli. Giocavo anche a carte, ma in maniera molto marginale. Quando ti rendi conto che vai a fare la spesa e che le somme che scommetti sono le stesse di una spesa per una settimana di una famiglia, ti rendi conto della follia e inizi a pensare.Ho perso l’opportunità di avere un figlio prima, non sarebbe neanche finito il mio matrimonio. Gli affetti sono le cose più importanti. Alcuni amici mi hanno aiutato.».