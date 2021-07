Aurora Ramazzotti in partenza per le vacanze. Ma in aeroporto arrivano brutte notizie. Oggi, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in partenza con le amiche (tra cui Paola Di Benedetto) per Ibiza. Ma l'entusiasmo delle ragazze si spegne una volta arrivate nello scalo lombardo.

È Aurora Ramazzotti a spiegare tutto in una serie di stories su Instagram. «È un anno che non prendo l'aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati