Aurora Ramazzotti, topless da capogiro in vacanza: «Con lei un ex gieffino». Ecco dove si trovano

Aurora Ramazzotti super sexy tra le rocce di Panarea. Due scatti che infiammano il web: seno al vento, le mani che coprono i capezzoli e il riferimento nella didascalia al movimento "free the nipple". L'influencer si fa fotografare dall’amico Jonathan Kashanian, ex gieffino, che ironizza con un commento sotto il post di Aurora: «Scusa i crediti? ho rischiato un dito per queste foto».

APPROFONDIMENTI LA SMENTITA NON ARRIVA Michelle Hunziker incinta di Giovanni Angiolini? Rumors sulla... GOSSIP «Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti comprano un test di... DOLCE RIPOSO Michelle Hunziker: «Io amo questo posto magico». Ecco... SOCIAL Briatore, la pizza "da ricchi" promossa da Michelle... C'ERAVAMO TANTO AMATI Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme nel nuovo video, Tomaso...

In vacanza alle Eolie con Aurora, è infatti presente anche il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele. La comitiva sembra divertirsi in catamarano tra momenti divertenti, pranzi lunch, balletti e relax. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si fa rapire dai paesaggi suggestivi e si concede qualche scatto. Provocatrice, bella e sensuale, Aurora si mostra in tutta la sua naturale bellezza sfidando ancora una volta i commenti "pungenti" degli hater. Intanto arrivano i primi commenti d'apprezzamento, e non manca il like di mamma Michelle.