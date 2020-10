​Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e l'amicizia finita con Aurora Ramazzotti: l'influencer svela il motivo

Aria di pace tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti? Nella casa del Grande Fratello Vip, l'influencer milanese si è confidato con Myriam Catania sul motivo per cui i due da diversi mesi non si parlano più. L'indiscrezione era arrivata dalle pagine "Chi", diretto da Alfonso Signorini, che aveva rivelato che i due, un tempo migliori amici, avrebbero affrontato un periodo di allontanamento reciproco, ma non se ne era mai capito fino in fondo il motivo. «Mi sembra strano che ci sia gente che possa uscire di casa, vivere una vita, parlare con qualcuno a cui vuole bene - spiega Zorzi -. Io vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di me..a».

Il motivo della fine della loro amicizia sembrerebbe avere a che fare con il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza: «Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che io non riesco tanto a capire. Non è che sono possessivo, però a volte avendo un po' di sindrome dell'abbandono mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe relazioni, a certe situazioni, perché io non sono mai quello che ti viene a elemosinare del tempo. È vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi. Quindi, quando non la sento magari da un po' ci rimango male, però capisco che giustamente lei ama molto il suo ragazzo. È sempre stata fidanzata nella sua vita. Anche durante il lockdown lei era a casa con tutta la famiglia e mi aspettavo una chiamata in più».

