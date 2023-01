Aurora Ramazzotti, selfie senza trucco (e spettinata): la figlia di Michelle in montagna con Goffredo

Aurora Ramazzotti ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza in montagna insieme al compagno Goffredo Cerza. La coppia tra selfie, passeggiate e risate ha sempre riportato tutto su Instagram così da tenere aggiornati anche i tanti follower che li seguono. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta aspettando il suo primo bambino ed è in una forma smagliante.

Il selfie senza trucco

Aurora Ramazzotti è una promotrice convinta della bellezza naturale, sul suo profilo Instagram ha sempre ribadito l'importanza di sapere accettarsi e di essere ciò che si è in modo naturale. Proprio per questo molto spesso posta selfie in cui è senza trucco come in una delle ultime storie in cui la si vede con il pancione, struccata e in intimo.

Futura mamma

Manca davvero poco al parto e al momento in cui Aurora Ramazzotti stringerà tra le sue braccia il suo bambino. L'influencer infatti, dovrebbe partorire proprio nel mese di gennaio.