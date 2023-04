Aurora Ramazzotti da Michelle Hunziker con il piccolo Cesare: «Oggi dalla nonna». L'accoglienza è bellissima

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma di Cesare, il suo primo bambino e proprio alcuni giorni fa, è uscita per la sua prima passeggiata post parto, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta godendo queste giornate primaverili da neo mamma e quindi porta a spasso il neonato per la città. Nell'ultima storia che Aurora ha postato sul proprio profilo Instagram, si scatta un selfie sorridente in ascensore e scrive: «Oggi dalla nonna».

Aurora Ramazzotti, poppata a Cesare all'alba: «Tale madre tale figlio, dopo la magnata collasso assicurato»

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare, la prima passeggiata: la neomamma lo bacia e lo protegge dal sole



Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare come LeBron James: «Ecco come dorme...»

Nelle sue storie Instagram più recenti, Aurora Ramazzotti si trova prima in ascensore e poi a casa di Michelle Hunziker con il suo piccolo Cesare. Oltre alla super nonna, ad accoglierla ci sono anche i cagnolini della conduttrice che sono davvero curiosi di conoscere il neonato. Aurora, infatti, filma gli amici a quattro zampe che continuano ad annusare l'aria e a scondizolare, l'influencer dice: «Siamo tutti molto curiosi qui vedo».

Il post Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui sta facendo una passeggiata insieme a Cesare e, infatti, si intravede la carrozzina. L'influencer appare molto sorridente e felice e indossa un paio di occhiali leopardati. Aurora dovrebbe essere alla sua seconda uscita con Cesare perché, la prima è stata ripresa dai paparazzi con moltissimi scatti: tutti erano curiosi di vederla indossare i panni della mamma. La speaker radiofonica, comunque, sta cercando di viversi ogni momento con il suo bambino e mantiene anche una certa privacy, dato che, da quando è nato Cesare non pubblica più moltissime storie Instagram.

I commenti dei fan di Aurora Ramazzotti

Dopo aver visto la foto di Aurora Ramazzotti, i suoi fan si sono scatenati a suon di like e commenti. Qualcuno le ha scritto: «Sei una mamma divina», «Apprezzo molto il fatto che non facciate vedere il bambino sui social! Continuate così» oppure ancora «Da quando sei mamma sei ancora più bella».