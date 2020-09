Aurora Ramazzotti e l'hater: «Tua mamma così bella, tu così brutta». Lei risponde così

Aurora Ramazzotti risponde a un hater sui social che la “accusa” di non essere bella come la mamma Michelle Hunziker e il papà Eros Ramazzotti. Aurora Ramazzotti è da sempre sotto i riflettori e gli attacchi contro di lei non sono mai mancati, ultimamente però si è fatta portavoce di un messaggio molto positivo, quello di mostrarsi sui social al naturale, senza filtri a coprire i difetti.

In un post largamente condiviso Aurora ha mostrato la sua pelle segnata dall’acne, sottolineando nella didascalia che la “perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella”. Un concetto importante però non recepito da un fan che in direct su Instagram le ha mandato il messaggio poco carino: “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”.



La Ramazzotti allora ha deciso di rendere pan per focaccia e rispondere direttamente sul social. Dalle stories infatti ha postato il messaggio incriminato, con la sua risposta e una faccina che ride per sdrammatizzare: “Meglio brutti fuori o brutti dentro?”.

