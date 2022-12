Aurora Ramazzotti, incinta di 6 mesi, visita la clinica svizzera dove partorirà: lì nacque lei e anche mamma Michelle

Aurora Ramazzotti, incinta di 6 mesi, vola in Svizzera insieme alla famiglia. La 26enne si è recata in una famosa clinica sul lago di Lugano dove, con ogni probabilità, darà alla luce suo figlio. Con lei mamma Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e le sorelline Sole e Celeste Trussardi. La clinica scelta per il parto ha un valore speciale per Aurora Ramazzotti: è il luogo dove è stata partorita e dove la stessa Hunziker è nata 45 anni fa.

Il promogenito della figlia di Eros Ramazzotti nascerà quindi in Svizzera in un ospedale d'eccellenza: la clinica, circondata dal verde di Sorengo, affaccia direttamente sul lago di Lugano. La struttura dove Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo bambino, inoltre, è stata scelta anche da Barbara Berlusconi per il suo parto. Il sopralluogo della famiglia Ramazzotti-Hunziker è stato rivelato dal settimanale "Chi", che pubblica anche alcuni scatti esclusivi della gita in terra svizzera.