Aurora Ramazzotti incinta, ecco le prime foto con il pancino: «Il bimbo nascerà a gennaio»

Aurora Ramazzotti incinta del primo figlio con Goffredo Cerza che nascerà a gennaio. Anche se il gossip lanciato dal settimanale Chi non è stato confermato (né smentito) dai diretti interessati e la showgirl continua a pubblicare sul suo profilo Instagram foto in cui niente sembra trapelare, è ancora una volta la rivista di Alfonso Signorini ad aggiungere dettagli alla presunta gravidanza. Stavolta ci sono le foto del "pancino".

Le prime foto con il pancino

Aurora Ramazzotti è stata fotografata durante il weekend trascorso a Roma dai suoceri insieme al compagno. Negli scatti indossa pantaloni color cammello e un top nero che lascia la pancia scoperta. Coperta da una grande borsa, lascia comunque intravedere una rotondità appena pronunciata, che secondo Chi rappresenterebbe il primo indizio tangibile della gravidanza.

L'annuncio ufficiale della gravidanza

Al momento, vige il silenzio assoluto sull'arrivo della cicogna. Aurora Ramazzotti non ne ha parlato e chiesto di non ricevere domande in merito durante la sua ultima apparizione pubblica all'evento milanese "Il tempo delle donne". Silenzio stampa anche da parte di mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, che secondo le indiscrezioni sarebbero felicissimi di diventare nonni. Anche gli amici della coppia non si sbilanciano. Insomma, non resta che aspettare in dolce attesa.