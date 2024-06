Aurora Ramazzotti, la paura durante la gravidanza: «Non sapevo se il bambino fosse sano. Ero terrorizzata e isterica»

Aurora Ramazzotti ha sempre detto che essere diventata mamma del suo piccolo Cesare le ha cambiato la vita per sempre: ora, vede tutto con occhi diversi, sotto un'altra prospettiva che prima non conosceva. Certo è che, inizialmente, non è stato facile e nel suo botta e risposta con le domande di Google su FanPage, l'influencer e giovane mamma ha spiegato molto sinceramente come si è sentita quando ha scoperto di essere incinta del suo primo bambino.

A proposito del nome, Aurora ha raccontato: «Si chiama Cesare Augusto, ha un anno e mezzo. In sala operatoria ero stanca, ero in clinica da 4 giorni, io e Goffredo ci siamo guardati e abbiamo detto: 'Cesare!'. Poi ci hanno chiesto: 'Secondo nome?'. E io: 'Fa lui, non voglio sapere!'. E l'ha chiamato Augusto. Poco impegnativo!».

L'intervista di Aurora Ramazzotti

«Non ero così pronta a rimanere incinta, ero terrorizzata e più isterica del solito», ha rivelato. «Immaginatevi: rimanere incinta che non sei già così pronta, poi non sai neanche se il bambino è sano. Ero terrorizzata. Le persone se ne sono accorte, anche perché gli atteggiamenti di una donna incinta si vedono: ero isterica, più del solito. Si capiva, ma non saprò mai chi ha fatto uscire la notizia. Ero di otto settimane. Per la prossima volta ho capito che non devo dirlo a nessuno. Ero molto arrabbiata». Infatti, la notizia uscì prima sui giornali e, poi, lo rivelò lei su Instagram con un video in compagnia del compagno Goffredo Cerza.

Il parto di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha anche raccontato il momento del parto: «Non ho avuto un parto normalissimo, ho fatto 3 giorni di induzione perché mi ero impuntata che volevo fare un parto naturale. Infatti, quando mi chiedono un consiglio dico solo: non pianificare niente! Cerca di accettare quello che viene come non ho fatto io».