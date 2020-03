Aurora Ramazzotti e i numerosi fratelli: «Sogno di essere il ponte fra i figli di mio padre e mia madre»

Aurora Ramazzotti, con quattro fratelli nati dalle relazioni (finita da poco) del padre Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli e della mamma Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, ha sicuramente una famiglia allargata.

Per lei la famiglia è fondamentale (“La famiglia è importante, un punto fermo, ci siamo sempre gli uni per gli altri. Loro sono la mia priorità”) e vorrebbe essere ponte per unire le due famiglie: “Io sono una sorella quasi zia. Loro sono parte di me, li amo – ha spiegato A “Grazia” - Celeste e Gabrio, rispettivamente il figlio di mia madre e di mio padre, hanno sei giorni di differenza. Andranno a scuola insieme, chissà. Sogno un giorno di farli comunicare, di essere il loro “ponte”…”.

Aurora ha già cominciato la lavorare nel mondo dello spettacolo (“La prima informazione che trovi di me su Google è ‘Aurora Ramazzotti raccomandata’. Ormai ci sono abituata. Oggi capisco mio padre quando, all’inizio della mia carriera in tv, temeva che mi esponessi troppo e mi facessi male. Invece, mi ha fortificato”), ma la preparazione continua: “Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare.



Lo spettacolo è un mondo complesso. Il direttore artistico della Music Academy del MAS, Fabio Serri, ci ricorda che una preparazione completa è importante, negli Stati Uniti tutti gli attori sanno cantare e ballare”.

