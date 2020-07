Asia Argento in crisi economica: «Devo dire grazie a Barbara D’Urso, avevo pensato anche di vendere casa»

Dopo un momento economicamente difficile, Asia Argento è riuscita a emergere, anche grazie all’aiuto di Barbara D’Urso che l’ha chiamata nelle sue trasmissioni. Una rata del mutuo da pagare e, nel mentre, l’addio alla giuria di XFactor per il caso Jimmy Bennett, che l’ha accusata di molestie sessuali.

L’addio allo show ha intralciato i suoi piani: «Ho pensato di vendere casa – ha spiegato in un’intervista a “Il Fatto quotidiano” - su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia».

A Pechino Express si era rotta il ginocchio: «Io mi ero preparata per 5 mesi con Vera e sono durata 5 giorni. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare».

Ultimo aggiornamento: 7 Luglio, 09:33

