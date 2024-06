Artur Dainese, chi è il finalista de L'Isola dei Famosi 2024? Età, carriera, vita privata e la somiglianza con Stefano De Martino

Isola dei Famosi 2024, stasera la finale su Canale 5 alle 21.40.

Isola dei Famosi 2024 la Finale, chi vincerà il reality? Cambiano tutti i pronostici: Peron rischia grosso. I sondaggi, le sorprese e il montepremi

Tra i finalisti Artur Dainese, modello, che secondo alcuni somiglierebbe a Stefano Martino, oltre ad Aras Senol, Samuel Peron, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Alvina Verecondi Scortecci.

Vediamo chi è il naufrago star di Instagram.

Chi è

Artur Dainese, 34 anni, è un modello ucraino. È diventato famoso in Italia grazie a Temptation Island Vip e L’Isola dei Famosi. La madre, con il quale ha un rapporto speciale, ha origini ucraine e ancora oggi vive in Italia. I due si sono trasferiti in Italia quando lui aveva 16 anni.

Carriera in tv

Artur Dainese, parallelamente alla carriera nel mondo della moda, ha intrapreso anche la carriera televisiva. In Italia è noto per aver partecipato alla prima edizione del programma Temptation Island VIP nel ruolo di tentatore.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle dei finalisti (e non solo): Stoppa umano (8), Aras ma ancora c'è (4), Alvina frizzantina (7), Peron macigno (5)

Il successo lo ha però ottenuto in Spagna, Paese in cui si è stabilito per alcuni anni della sua vita. Artur Dainese ha partecipato infatti alla trasmissione Supervivientes che è l'equivalente della nostra Isola dei famosi.

La vita privata

Sebbene sia abbastanza popolare in Italia e in Spagna, Artur Dainese è un ragazzo abbastanza riservato, motivo per cui non si conoscono dettagli relativi alla sua vita privata e dunque non sappiamo se al momento sia single o fidanzato. Nel 2023, durante le riprese di Supervivientes, Artur Dainese ha un breve flirt con la modella spagnola Adara Molinero.

Il profilo Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è "arturdainese" ed è seguito da quasi 55 mila persone. I suoi post si dividono tra scatti professionali, selfie e reel. Il modello è solito condividere foto che lo ritraggono in attimi di vita quotidiana ma anche nei suoi viaggi in giro per l'Europa e per il mondo.

La passione per lo sport e altre curiosità

Artur Dainese è un ragazzo che ama lo sport e ha praticato discipline come il pugilato e il parkour. Il modello 34enne viene spesso scambiato per Stefano De Martino in quanto la somiglianza tra i due è incredibile.