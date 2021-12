Ballando, la foto intima di Arisa e Vito Coppola in accappatoio: è amore? IL POST

Bacio in diretta e il gossip impazza. Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Durante una puntata di Ballando con le Stelle i due concorrenti, alla fine di un ballo, si sono baciati con profonda affettuosità. Ad alimentare il pettegolezzo sulla coppia è l'ultimo post pubblicato da Vito Coppola sul suo profilo Instagram: uno scatto intimo a tu per tu con la cantante 39enne e la didascalia ambigua «In fondo a sinistra». Sotto il post, un tripudio di commenti che danno ormai per assodata la coppia, oltre i riflettori.

A colpire è l’abbigliamento dei due, coperti da un solo accappatoio bianco. «Meravigliosi» si legge nei commenti. «È bello vedervi così dolci e innamorati, siete una coppia stupenda!», e ancora: «Siete fuoco». Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, almeno per i momento.

Rosalba Pippa, intervistata di recente dal magazine Oggi, ha sottolineato che i baci con Vito ci sono stati solo in pista. «Anche vivere un bacio in diretta senza sapere che cosa sia, mi rende viva» ha aggiunto l’artista, che sembra apprezzare le attenzioni che le riserva Coppola.

«È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili» , ha spiegato il ballerino tempo fa, rimarcando di avere molti punti in comune con Arisa.