Arisa nuda sui social, annuncio a sorpresa: «Sono sia donna che uomo, niente di sbagliato in me»

Arisa ancora una volta si è esposta pubblicamente, facendo un annuncio sui social che ha lasciato i fan impietriti. La cantante lucana, ormai da tempo, usa Instagram non solo per comunicare di musica ma anche e soprattutto per esprimere se stessa. E i follower, ormai affezionati, apprezzano tutti i contenuti che lei decide loro di mostrare.

Il reel pubblicato da Arisa

Arisa ha pubblicato un reel su Instagram in cui si mostra come mamma l'ha fatta. Senza veli, la cantante posa in piedi di fronte alla telecamera. Il lato A censurato dai pixel e le mani invece che le coprono le parti intime. Ma non è quello che ha sconvolto i fan, ormai abituati alle foto hot dell'artista. Arisa ha deciso di spogliarsi da ogni pregiudizio e ha dichiarato di sentirsi sia donna che uomo, identificandosi come gender fluid.

Come è cambiata Arisa nel corso degli anni

La cantante ha fatto la sua prima apparizione nel piccolo schermo, nel lontano 2009 a Sanremo nella sezione Nuove Proposte vincendo col brano Sincerità. Ne ha fatta di strada da quel momento. Rosalba, nome originale all'anagrafe, si era presentata con un look che ha fatto molto discutere: vestiti molto larghi, occhiali spessi e capelli dal taglio super corto. Arisa, 39 anni, nel corso degli anni è cresciuta sia artisticamente che fisicamente. Ora non porta più i vestiti larghi, cambia spesso look ed è diventata una vera fonte di ispirazione, un'icona di body positivity. Sotto al post scrive: «Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c'è niente di sbagliato in me». Taggando poi la pagina LGBTQ+, facendo chiaro riferimento di appartenere alla comunità. Non è la prima volta che Arisa dichiara di non sentirsi appartenente a un unico genere. Il messaggio lanciato è stato immediatamente apprezzato dai follower, che hanno riempito il post di commenti positivi, sostenendola: «Non sentirti mai sbagliata perché non lo sei».