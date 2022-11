Arisa «è innamorata»: l'ultimo gossip. Ecco chi avrebbe conquistato il cuore della sexy cantante lucana

Torna nella scuola di Amici dopo un anno di assenza dalla cattedra da docente. Momento d'oro per Arisa. La cantante lucana ha vinto la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, poi è approdata a Il Cantante Mascherato e ora di nuovo nel programma di Maria De Filippi e ora è anche a lavoro per il suo prossimo album.

Arisa, le foto in autoreggenti accendono il web: la cantante si spoglia tra i campi della sua città. «Puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso»

Arisa, le foto sexy

E quella che trionfa su tutti è una nuova Arisa. Una donna che non si nasconde piu' dietro occhialoni neri e gonne a ruota. Non ha piu' paura di mostrarsi per come è e ormai la cantante infiamma il web con ogni suo post. Gli ultimi scatti hot fatti tra i campi della sua città natale hanno letteralmente fatto esplodere Instagram.

E' ancora amore con Vito

I suoi cambi di look fanno impazzire il web. E' concentrata su di sè ora la cantante che però a Ballando aveva anche trovato, con il suo insegnante Vito Coppola, l'amore ma poi la storia terminato lo show è durata giusto qualche mese. poi l'addio. Ma la verità potrebbe essere un'altra. Come spiffera il settimanale Oggi, «forse non tutti sanno che la cantante lucana, pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora affettivamente profondamente legata al ballerino Vito Coppola con cui ha avuto una altalenante relazione da poco terminata. Chi la conosce bene sostiene che sia tutt'ora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine». Nessuno dei due conferma ne smentisce, ora il ballerino è a Londra, impegnato con lo show Dancing with the stars. Rosalba Pippa sta realmente aspettando il suo ritorno in italia per riabbracciarlo?