Arisa sexy su Instagram: «Vi mostro uno scorcio del mio lato b che il cielo mi ha donato»

Arisa senza freni: non sarà a Sanremo, ma la quarantenne genovese Rosalba Pippa continua a tenere banco sull'onda lunga del trionfo a Ballando con le Stelle e del successo della sua ultima hit Ero Romantica. Decisivo il tempo del verbo del titolo della canzone e forse sarebbe stato più indicato il passato remoto, dato la svolta hot della cantante che sui social continua a raccontarsi senza veli mettendo in mostra l'esuberante femminilità.

Non che rinneghi del tutto il romanticismo innato della sua indole, ma evidentemente Arisa sente l'esigenza di ripartire su altre basi dopo la fine della storia d'amore con Vito Coppola.

Sempre più diretto anche la terminologia utilizzata per ispirare le donne a non temere di rivendicare visibilità e diritti. Un inno alla spudoratezza riassunto nel testo che accompagna le ultime foto allo specchio diffuse attraverso Instagram.

Il riferimento è un generoso "scorcio" del lato B "che il cielo mi ha donato".

Il testo del post su Instagram

«Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato».



#grazie



#eroromantica mi sta cambiando la vita, ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici.

Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli.



Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare.

#donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, nè una condizione di serie B.



“DONNA” repeat after me.

Riempitici la bocca e l’autostima , lascia stare le altre stronzate, vivi e amati.



Baci, Ros.a

La fine della storia con Vito Coppola

«Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa mette la parola fine alla sua storia con Vito Coppola. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle il talent che li ha portati alla vittoria, ma la complicità era evidente a tutti. Tra baci e foto i due, pur non confermando i rumors, non si erano nascosti nenache nel programma condotto da Milly Carlucci e una volta spenti i riflettori di ballando maestro e allieva ci hanno provato a stare insieme, ma non è andata bene. Dopo settimane di gossip a rispondere ai fan che si erano affezionati alla coppia è stata la cantante stessa su instagram. Oggi mentre la cantante in viaggio verso Roma ha lanciato il box "fatemi una domanda" e subito è arrivata la curiosità: «ma con Vito?».

Arisa con Vito Coppola è finita

Arisa non ha ignorato il follower e anzi ha voluto spiegare bene la situazione: «Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me». Da queste uniche dichiarazioni si percepisce che tra i due non è finita nel migliore dei modi e probabilmente lui vorrebbe metterci una pietra sopra. Ma non sono state le sue uniche parole scritte dall'artista: «Non sono triste. Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati bisogna essere corrisposti, altrimenti non esisterebbe la fede.»

La foto hot

E l'ultimo messaggio della storia è chiaro: «Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto». E poi scatta la foto nuda di fronte allo specchio.

IL CANTANTE MASCHERATO - «Il quarto giurato, anzi giurata, è Arisa. Non vedo l'ora di averla in studio». Così Milly Carlucci, nel corso di Da Noi… a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini in onda su Rai1, ha ufficializzato la presenza di Arisa nella giuria del Cantante Mascherato insieme a Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. «Arisa è un'artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità - ha detto la Carlucci - Oltre a questo, è una persona che ha una curiosità e un acume incredibili. Arriva, tutta carina, e poi fa un ritratto di te che ti inchioda come una farfallina al muro! Conto su questa sua caratteristica», ha concluso la presentatrice.