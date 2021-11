Arisa, la foto «nuda e cruda» sui social: «Una morbida felicità»

Arisa senza freni sui social. La «svolta sexy» della cantante regala oggi un altro scatto, l'ennesimo delle ultime settimane, in cui l'artista si mostra sui social senza veli. «C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta» scrive Arisa, pubblicando una foto in cui si copre il seno con le mani. La cantante, attualmente in gara a Ballano con le Stelle, prosegue: «E intanto vi ricordo che il 26 Novembre esce il mio nuovo album. Pubblicità nuda e cruda». L'artista conclude: «Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni. Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore».

