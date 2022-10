Arisa a seno nudo sui social: «Così faccio audience». Il post prima del ritocchino

Arisa torna a stuzzicare i follower. La cantante lucana sa come far parlare di sé e attirare i media, questa volta però Arisa ha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi follower, quello dell'autostima, amarsi ad ogni costo. E per farlo la cantante si è mostrata senza maglia, solo in reggiseno pronta a ricevere un "ritocchino" di bellezza, esordendo anche con una frase che ha suscitato l'ilarità dei fan.

Arisa e il trattamento di bellezza

«Metto le mie tett**e in primo piano così facciamo più audience», questa la frase pronunciata da Arisa sulle storie Instagram, mentre si riprende inquadrando direttamente il suo seno con la fotocamera dello smartphone dal lettino di uno studio di un centro estetico.

Il trattamento

La cantante si è ripresa durante un trattamento peeling per illuminare il viso e lifting anti-age, in reggiseno. Arisa, con una provocazione, chiedeva il pieno di like e il pieno di like ha avuto. D'altronde i fan sono abituati alle sue provocazioni, l'artista infatti non si tira mai dietro, non appena accenna a un cambiamento fisico o emotivo che sia, torna sempre sui social per parlarne apertamente al suo pubblico.