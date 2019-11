Ariana Grande sta male: «Fatico a respirare». Concerto cancellato, a rischio le prossime date

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non sta bene e potrebbe cancellare i prossimi concerti: la triste novità che sta preoccupando i milioni di fan della cantante in tutto il mondo, è stata annunciata da lei stessa in alcune stories su Instagram in cui ha detto di essere ammalata e di avere forti dolori e difficoltà a respirare durante le sue esibizioni.Nelle stories si vede l’artista mentre si sottopone ad un aerosol, e una confezione di vitamine. Il concerto di ieri 17 novembre a Lexington è già stato cancellato e potrebbe non essere l’unico: è ormai un mese che la Grande soffre di questo disturbo, dalla data londinese di un mese fa del suo Sweetner World Tour iniziato il 18 marzo.Non ho idea di cosa stia succedendo al mio corpo e ho bisogno di capirlo. Vedrò ancora i medici e vi farò sapere cosa accadrà per i miei prossimi concerti, mi dispiace davvero tanto, ha spiegato la cantante ai suoi fan. Non è ancora chiaro quale sia esattamente il disturbo di cui stia soffrendo Ariana Grande, ma una cosa è certa: il sostegno morale da parte dei suoi ammiratori, non mancherà.