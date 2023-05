Aranzulla è diventato papà per la prima volta, il post sui social: «Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre»

Salvatore Aranzulla è diventato papà per la prima volta.

Il blogger e divulgatore informatico più famoso d'Italia, 33 anni, ha dato la lieta notizia sulla propria pagina Instagram con un laconico: «Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre». Nel post una foto di lui con in braccio un bebè di cui non si conosce né il nome né il sesso. Pochissime le informazioni sulla fidanzata. Di lei si sa solo il nome: Sabrina. Tanti i commenti sotto al post, anche ironici: «Come si cresce un figlio” online su aranzulla.it», «Ce lo fai un tutorial?». In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche anno fa, Aranzulla aveva parlato dell’idea di avere un figlio: «Non dormirà con me. Mi spiace, ma devo dormire. Senta, io oggi ho da programmare quindicimila righe di codice per il sito. Se fai un errore nella terza, le altre dopo sono da buttare. Ci va precisione. Se non dormi non ce l’hai».

Chi è Salvatore Aranzulla

Siciliano di Caltagirone, Aranzulla, come detto, è un noto divulgatore informatico. Il suo Aranzulla.it è il sito internet più visitato in Italia per quanto riguarda il settore tecnologia, con una quota di mercato del 40%: quindi 4 italiani su 10 che cercano informazioni o soluzioni riguardanti la tecnologia vengono qui. Ogni giorno il sito ha tra le 600 e le 800 mila visite (dati Google Analytics). Su Aranzulla.it gli utenti trovano soluzioni grazie a delle guide semplici da seguire, anche per chi non ha conoscenze di tecnologia. «Aranzulla.it nasce nel 2008 come sito personale, all’inizio era gestito unicamente da me. Nel corso degli anni ho creato un team di collaboratori sia per la parte editoriale sia per quella tecnica».