Antonino Spinalbese rompe il silenzio, il racconto della malattia: «Ho il pancreas di un anziano»

Antonino Spinalbese si confessa da Eleonora Daniele. Parla per la prima volta delle sue condizioni di salute in un'intervista esclusiva a Storie Italiane l'ex di Belen Rodriguez. Su Instagram l'hairstylist con un video aveva raccontato di soffrire di una malattia autoimmune, ma niente di più. Con un video di 10 minuti Antonino si era aperto come non mai con schietezza e luciditàai suoi follower: «Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così». Oggi invece Antonino racconta tutto e il puzzle si completa.

Antonino Spinalbese, come sta l'ex di Belen

«Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato. […] Ho scoperto di avere un problema al pancreas. Grazie ai medici sono riuscito a trovare una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più. Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi. Forse era proprio il momento per ricominciare per me».

Belen Rodriguez e la malattia dell'ex Antonino Spinalbese: «Non ne sapevo nulla...». Come sta ora

La scoperta della malattia

Tutto è iniziato con dei forti dolori alla parte alta dell’intestino, dolori che sono proseguiti per giorni fino a che Spinalbese non si è deciso di farsi visitare. Dopo tutti i controlli medici del caso, è finalmente arrivato l’inaspettato responso. Una diagnosi che ha stravolto completamente il papà di Luna Marì, che ora è consapevole che dovrà convivere per sempre con questa condizione di salute.

Il racconto continua: «All’inizio è stato molto difficile perchè non potevo praticamente assumere niente, ero a digiuno con le flebo, era l’unico modo per far passare il cibo senza farlo passare per il pancreas. Subito dopo ho iniziato ad assumere carboidrati, piano piano. Adesso con l’alimentazione riesco a vivere normalmente».

I progetti futuri

Ma ora per Antonino è il momento di risalire. Fortunatamente al fianco dell'hairstylist in quel momento difficilissimo c'era il suo amico personal trainer, Andrea: «Mi ha ricordato che dopo un momento di dolore c’è un momento di gloria». Il peggio è passato: «Adesso lo specchio torna a mostrare la mia vera sagoma, il primo passo è stato fatto». Da qui nasce il nuovo progetto che Antonino sta portando avanti proprio con Andrea: uno spazio gratuito per dare una mano a tutti coloro che si sono ritrovati fisicamente nella sua situazione. Questo quello che il ragazzo stesso aveva detto su instagram. Ecco da dove ripartirà Spinalbese.