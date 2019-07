Antonella Clerici "bocciata" dalla Rai, fuga d'amore a Portofino con Vittorio Garrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fugge a Portofino col fidanzatodopo aver scoperto di essere stata tagliata fuori dai palinsestiper il prossimo anno. La conduttrice aveva già dichiarato di voler tralasciare un po’ il lavoro per dedicarsi agli affetti, ma di certo non si aspettava una decisione del genere.Malgrado infatti un contratto che la legherebbe con la tv pubblica fino al 2020 per Antonella, nonstante la popolarità, non si profila alcun impegno televisivo per la prossima stagione. Poco male perché nel mentre la Clerici, fotografata da “Diva e donna” si gode il mare della Liguria a fianco del suo fidanzato, Vittorio Garrone.I due si coccolona e baciano come due adolescenti e l’amore va a gonfie vele dato anche che Antonella e la figlia Maelle hanno lasciato la Capitale proprio per raggiungere il facoltoso petroliere ad Alessandria, nel comune di Arquata Scrivia (nella tenuta Basini). Dopo aver scoperto della mancanza di Antonella dai palinsesti su Twitter tanti utenti si sono detti delusi da questa decisione. Una fan ha commentato: “Vorrei essere nella testa di Antonellina in questo momento”, a cui lei ha replicato: “Meglio di no”.