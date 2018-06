© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – E’ ormai pace fatta frae il suo ex. Dopo una lungo tira e molla infatti i due, genitori della piccola Maelle, si erano lasciati con qualche reciproca accusa ed Eddy ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Bruxelles.I rapporti però sono cambiati dato che Antonella ed Eddy sono stati fotografati sorridenti a Roma da “Nuovo” nei pressi della casa della conduttrice.Ad accompagnare l’ex compagno di Antonella proprio la nuova fidanzata, Carmen Carrasco, già compagnia del calciatore Yannick Ferreira Carrasco. Eddy ha poi trascorso il pomeriggio a spasso per la Capitale assieme alla piccola Maelle.