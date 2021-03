Annalisa, abito blu e scollatura vertiginosa. L'inquadratura hot lascia intravedere qualcosa... I follower: «Una dea...». Pochi minuti fa, l'ex cantante di Amici si è esibita per l'ultima volta sul palco dell'Ariston. Stasera, infatti, sarà decretato il vincitore del 71esimo Festival di Sanremo .

Annalisa - che ha interpretato il suo brano Dieci - ha stregato tutte le sere i fan con outfit mozzafiato. E anche in occasione della finale non le ha delusi. Per la quinta serata, l'interprete ha scelto un vestito azzurro con una scollatura vertiginosa. Che non è passata inosservata sui social: «La scollatura lascia intravedere, stupenda». E ancora: «Una dea». Tanti complimenti anche per l'interpretazione: «Intonatissima, deve vincere».

Ultimo aggiornamento: 12:01

