Annalisa, nuovo look, fidanzato, età e carriera. La cantante ospite alla trasmissione Felicissima Sera di Pio e Amedeo

Questa sera (venerdì 31 marzo, ndr.) andrà in onda la seconda delle tre puntate di Felicissima Sera - All Inclusive. A condurre lo sho, Pio e Amedeo, il duo comico dalla battuta sempre pronta e ficcante. Dopo il successo della prima serata, il duo comico pugliese torna alla carica, con una serata tutta da vivere. Dopo il successo della prima serata, il duo comico pugliese torna alla carica, con una serata tutta da vivere.



Boom di ascolti

Nella prima puntata, andata in onda il 24 marzo, lo show ha ottenuto 2.794.000 spettatori con il 19.5% di share. Ovviamente, i pareri della critica a proposito del duo comico pugliese sono sempre contrastanti, ma loro si sono detti soddisfatti dei numeri raggiunti. In ciascuna delle tre puntate il duo comico ha tentato di dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante comicità.

Gli ospiti

I nomi di questa seconda puntata, com’è facile immaginare, saranno altrettanto roboanti: il conduttore e volto di Canale 5 Gerry Scotti, la bellissima cantautrice Annalisa, l’ex capitano della nazionale e campione del mondo, Fabio Cannavaro, il cantante Irama, Nilla Zilli e sua maestà Antonello Venditti.

Tra gag preparate, risposte improvvisate e lunghi momenti di quella comicità unica a cui il duo comico ci ha abituati, la seconda puntata di Felicissima Sera - All Inclusive sarà tutta da vivere.



Annalisa, il cambio look

Annalisa aveva già stravolto il look dopo la sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici. La cantante, che si è classificata seconda nella decima edizione, era entrata nel programma con un look decisamente diverso. Sempre con la chioma rossa, ma i capelli erano lisci e lunghi.

Poi, Annalisa ci ha dato un taglio e ha trasformato la sua lunga chioma in un caschetto sbarazzino. Da quel momento non ci sono stati altri stravolgimenti, il caschetto è solo diventato più morbido ed elegante.

Ora per sponsorizzare la sua nuova musica, Annalisa ha fatto un drastico cambio di look che ha lasciato i fan senza parole. Caschetto scuro, frangia e il bridge piercing in mezzo agli occhi. Il post condiviso sui social è diventato in pochi minuti virale e ha sconvolto i follower della cantante che chiedono tra i commenti se Annalisa si è servita di una parrucca o se l'hair look mostrato è una trasformazione autentica.

Chi lo sa, l'acconciatura però ha convinto tutti: «Sei sempre una dea, complimenti», ha scritto qualcuno.



Chi è Annalisa

Annalisa è nata a Savona, ma è crescita a Carcare, in Val Bormida: sin da quando era bambina - all'età di 8 anni - si è avvicinata alla musica, prima studiando chitarra classica, per poi dedicarsi allo studio del pianoforte e del flauto traverso. Nella sua giovinezza ha affiancato alla musica anche un'altra professione: la cameriera. Annalisa è laureata in Fisica presso l'Università degli Studi di Torino

Si è iscritta alla SIAE e ha iniziato a stringere interessanti collaborazioni. Dal 2004 al 2006 ha lavorato come corista nell’orchestra Bruni di Cuneo. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari e spettacoli teatrali, ed è poi diventata autrice, compositrice e frontwoman del gruppo rock alternativo Malvasia: dal suo ingresso la band ha cambiano nome, diventando leNoire.

Nel 2010 ha raggiunto un picco di notorietà televisiva grazie alla partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, e da lì la sua carriera musicale inizia a decollare.



La carriera

La partecipazione ad Amici è stata il trampolino di lancio per la lunga carriera di Annalisa: è arrivata in finale nel talent di Canale 5, classificandosi seconda nella categoria canto e vincendo il premio della critica giornalistica del valore di 50.000 euro, offerto da Tezenis.

Subito dopo Amici, Annalisa ha pubblicato il suo primo album Nali, prodotto da Warner Music Italy, che contiene il suo singolo di successo: Diamante lei e luce lui.

Da questo momento Annalisa ha iniziato la sua lunga carriera internazionale: ha inciso altri sei album, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo sia come concorrente sia come accompagnatrice (nella serata duetti nel 2020, con Achille Lauro).

Ha svolto diverse collaborazioni: inizialmente, nel 2014, con Moreno, Alessandra Amoroso, Raige, Diego Calvetti e Nomadi; poi nel 2016 ha partecipato a RadioItaliaLive - Il concerto insieme a Laura Pausini, Francesca Michielin, Fedez. Il 2016 è l'anno doro per Annalisa: insieme a Benji & Fede ha cantato il brano Tutta per una ragione, mentre con Rocco Hunt è uscito il brano Stella Cadente.

Alla carriera musicale ha poi affiancato anche quella televisiva e cinematografica: Annalisa ha recitato in Babbo Natale non viene da Nord, e ha condotto dal 2015 al 2019 il programma di divulgazione scientifica Tutta colpa di…, in onda su Italia 1.

Il fidanzato

sembra che la Bellissima Annalisa abbia un fidanzato: si tratta di Marian Richero, originario della Bulgaria. Richero infatti è nato a Pestera ed è cresciuto in un orfanotrofio di Sofia.

Quando si trasferisce in Italia inizia a lavorare in alcune radio, per cui dal 2002 ricopre anche il ruolo di inviato al Festival di Sanremo. Sarebbe proprio grazie a questo incarico che nel 2017 ha incontrato la cantante Annalisa.

Il presunto fidanzato di Annalisa è anche un cantante: nel 2018 ha pubblicato il suo album Benvenuto e nel 2020 la seconda pubblicazione con Il mondo prima di te. Una delle sue canzoni si intitola proprio Annalisa.