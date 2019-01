Annalisa Minetti, insulti su Instagram: «Sei cieca, non avresti dovuto fare un secondo figlio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mamma, cantante e studentessa.ha sempre dimostrato a se stessa in primis e a tutti i suoi followers che la, disabilità che l'ha colpita ormai da anni, non è e non deve essere un limite, un ostacolo al normale svolgimento della sua vita e proprio nell'ultimo scatto susi mostra abbracciata alla figlia mentre festeggia il 27 preso al suo ultimo esame.Una scena di gioia condivisa sui social che però ha scatenato gli hater che si sono scagliati contro la Minetti per la sua scelta di avere un secondo figlio. Annalisa è diventata mamma della sua bimba da 10 mesi dopo aver avuto da un precedente matrimonio Fabio, che ha ormai 10 anni. Da sempre la cantante ha dimostrato che l'assenza della vista per lei non è un limite, ha sempre rincorso i suoi sogni e raggiunto i suoi traguardi, ma secondo alcuni la scelta di mettere al mondo dei figli è stato un gesto egoista e per questo è stata attaccata.«Certo cieca… non avrei messo al mondo un secondo figlio. E certo non vorrei far cose oltre la normalità solo per apparire normale. E’ una persona piena di sé», ha affermato qualcuno, sostenuto da altri. Certo però sono stati molti di più quelli che hanno difeso la Minetti, che l'hanno supportata e stimata per la vita che conduce ogni giorno sempre con il sorriso sulle labrra.