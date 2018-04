Annalisa Minetti presenta la figlia Elèna. «Ho conservato il cordone per risolvere i problemi alla vista»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho deciso di conservare il cordone ombelicale di mia figlia, ma c'è un motivo ben preciso»., in compagnia del marito,, è apparsa in collegamento cona Domenica Live per presentare la piccola, la bimba nata dieci giorni fa che l'ha resaper la seconda volta.«Da quando è nata, il 29 marzo, non dormiamo più: piange tutta la notte perché vuole la poppata» - ha rivelato Annalisa - «Sono felicissima, mi sto facendo ispirare dall'istinto e aiutare da mio marito e mio figlio, sono fantastici».«La seconda maternità è stata diversa dalla prima, non c'era quell'inesperienza e quell'incoscienza che avevo quando è nato Fabio. Con Elèna ho sviluppato un rapporto particolare, quasi ancestrale o animale, sin da quando la portavo in grembo», ha spiegato Annalisa, parlando anche del figlio maggiore, di dieci anni, avuto dall'ex compagno, il calciatore Gennaro Esposito. La cantante e atleta paralimpica ha spiegato poi di non volersi ponere limiti, come d'altronde ha fatto da sempre. Con un consiglio alle future mamme: «Vivete con serenità e senza limiti la, fare esercizio fisico fa bene. Soprattutto,in gravidanza, io ricordo che quando andavo in piscina a fare esercizi premaman dicevo a Elèna: "Ti piacerà l'acqua, e anche il suo suono". Glielo ripetevo spesso, ora ho scoperto che il rumore dell'acqua che scorre la tranquillizza. Fabietto, invece, le parlava dal mio ombelico...».Michele ha saputo del parto addirittura dopo Barbara D'Urso, ed ha commentato scherzando così: «Sto più tranquillo a sapere che, se in sala non ci sono io, almeno abbiamo la». Annalisa ha poi rivelato: «Ho deciso di tenere ildi Elèna e c'è un motivo ben preciso: voglio avere la speranza di poter tornare a vedere con nuove terapie a base di cellule staminali. Spero non serva mai, ma quel cordone ombelicale potrebbe essere, con le staminali, anche una speranza per tutta la mia famiglia».