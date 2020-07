Anna Tatangelo e il dopo Gigi D'Alessio, nuovo fidanzato? La risposta su Instagram: «Il prossimo sarà...»

Una nuova smentita da parte di Anna Tatangelo che non ha nessun nuovo fidanzato e rimane single. Da quando ha messo fine alla relazione con Gigi D’Alessio alla cantante sono stati affiancati diversi nuovi amori e stavolta il gossip la voleva molto vicina a un membro della sua band.



Anna dal suo account Instagram ha voluto smentire la relazione e le voci sul nascere. Il rapporto fra la cantante e il musicista infatti, assicura lei, è ventennale e questa per la Tatangelo è “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”.



Quella di scoprire il suo compagno non è una novità e la cantante di Sora lo sottolinea ironicamente nelle storie, dove dopo aver inquadrato col suo telefono li musicista “scagionato”, sposta l’obiettivo dello smartphone sul suo parrucchiere e ci scherza su: “E’ un toto fidanzato. Il prossimo sarai tu…”



Anna dunque resta single e resta buono il rapporto con l'ex Gigi D'Alessio: “Gigi è un pilastro importante della mia vita - ha spiegato in un'intervista - e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

Ultimo aggiornamento: 19:29

