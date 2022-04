Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati, l'indiscrezione di "Chi": «Finita dopo un anno di relazione»

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati dopo appena un anno di relazione. L'indiscrezione arriva dal settimanale "Chi", che svela in anteprima la notizia della rottura tra la cantante e l'attore. I due avevano cominciato a frequentarsi dopo l'addio tra la show-girl e Gigi D'Alessio, con cui la cantante di Sora aveva avuto un figlio. Recentemente Anna Tatantagelo aveva parlato della relazione con Cori: «L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita», aveva detto a Verissimo.

