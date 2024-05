Anna Kalinskaya, chi è la nuova fidanzata di Sinner: età, carriera, vita privata

Da poche settimane Jannik Sinner ha chiuso con Maria Braccini ma già è venuta fuori la sua nuova relazione con la collega tennista Anna Kalinskaya. Nei giorni precedenti all'inizio del Roland-Garros i due erano stati avvistati insieme in un locale di Parigi. Adesso non c'è più alcun dubbio, infatti Anna è stata vista un'altra volta, in tribuna, in occasione del match di esordio di Jannik contro Eubanks, seduta dietro Volandri e Lorenzi.

Anche la tennista russa scenderà in campo per il Roland Garros, sul campo 14 come secondo match contro Clara Burel.

Sinner e Anna Kalinskaya, il campione conferma: «Stiamo insieme ma di più non dico»

Chi è Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya è una talentuosa tennista russa nata il 2 dicembre 1998 a Mosca (25 anni) e, nonostante una carriera costellata da vari infortuni, sta attraversando un periodo positivo che l'ha portata a raggiungere il suo miglior ranking in carriera: la 24esima posizione nella classifica WTA lo scorso febbraio. Attualmente è la numero 24. Kalinskaya, pur non avendo ancora conquistato un titolo nel singolare del circuito maggiore, ha vinto tre tornei di doppio. Adesso è pronta ad esordire al Grande Slam di Parigi.

La carriera

Kalinskaya ha iniziato a frequentare il circuito WTA fin da giovane, mostrando fin da subito un grande potenziale. La sua carriera ha però incontrato diverse difficoltà a causa di infortuni che ne hanno rallentato la crescita e la costanza di rendimento. Tuttavia, grazie alla sua determinazione e al suo talento, è riuscita a risalire la china e a imporsi tra le migliori tenniste del mondo. Nel febbraio 2024 ha raggiunto il suo best ranking, toccando il 24esimo posto nella classifica mondiale. Recentemente, ha disputato la finale del torneo di Dubai, dove è stata sconfitta dall'italiana Jasmine Paolini. Nonostante la sconfitta, questa prestazione ha confermato il buon momento di forma della tennista russa.

Vita privata

Prima di Sinner, Anna ha già avuto una relazione con un collega. In passato, infatti, è stata con il noto tennista australiano Nick Kyrgios. La loro storia ha attirato l'attenzione dei media, ma la russa ha sempre mantenuto un basso profilo riguardo la sua vita privata, concentrandosi principalmente sulla sua carriera sportiva.

Le altre coppie di tennisti

Sinner e Anna Kalisnkaya non sono la prima coppia di tennisti. Come già detto la stessa Anna è stata con un tennista in precedenza ma anche altre coppie si sono formate nel mondo del tennis. In passato Dimitrov è stato fidanzato con la nota tennista Maria Sharapova. Anche Thiem e la Mladenovic sono stati una coppia. Radek Stepanek e Nicole Vaidisova, entrambi ex tennisti, si sono sposati nel 2010 e hanno divorziato 5 anni dopo. Successivamente hanno riallacciato i rapporti, unendosi in matrimonio una seconda volta e successivamente è nata anche la loro primogenita.

E' nato sul campo anche l'amore tra Roger Federer e sua moglie Mirka. E' successo anche tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini, sposati con tre figli. La coppia più in vista rimane quella composta da Elina Svitolina e Gael Monfils. Steffi Graf e Andre Agassi restano una delle coppie più celebri del tennis, sposati dal 2001 e genitori di due figi. Prima di stare con Melissa Satta, Matteo Berrettini ha avuto una relazione con la tennista croata Ajla Tomljanović che è apparsa spesso anche con Kyrgios. Di recente è finita la relazione tra il greco Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa (ex numero 2 del mondo). I due tennisti erano stati insieme circa un anno.