Anna Falchi si spoglia per la Coppa Italia alla Lazio: lo scatto hot fa impazzire i tifosi

Per festeggiare la vittoria dellada parte della Lazio, squadra per cui tifa,ha regalato uno scatto hot ai suoi fan su instagram. Dopo lo spogliarello per lo scudetto e durante i festeggiamenti per il 2 a 0 contro l’Atalanta, Anna non ha dimenticato i suoi follower.L’attrice e showgirl ha postato uno scatto che la vede sdraiata con indosso soltanto un tanga, seguita dalla didascalia: “Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai.Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio #coppaitalia2019 #vittoria @official_sslazio #annafalchi”. Lo condivisione naturalmente ha fatto il pieno di like e di commenti, anche piccanti, di apprezzamento.Poco prima Anna, che era allo stadio, aveva postato un video con i tifosi che intonavano l’inno, seguito da un “Oggi sarò allo Stadio Olimpico per la Finale di Coppa Italia a sostenere come sempre la mia squadra del ❤️ @official_sslazio #coppaitalia #finalecoppaitalia #sslazio #sempreforzalazio #imieiattimi #annafalchi”.