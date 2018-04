Il #NatalediRoma con migliaia di persone a due passi dal Colosseo è stata una festa lunga tre giorni. È stato fantastico vedere tantissime famiglie, bambini, turisti passeggiare e assistere agli eventi insieme.



È stato il nostro regalo ai cittadini: https://t.co/Srxzkq6AI1 pic.twitter.com/egv3ZxYLos — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 23 aprile 2018

«Sì, io e Virginia siamo tornati insieme, ma non dall'altro giorno. Quella foto è uscita per errore»., marito di, ha confermato così le indiscrezioni lanciate da Il Messaggero dopo che, in occasione del Natale di Roma, sull'account Twitter della sindaca diera uscita una foto di loro due insieme durante i festeggiamenti.È sempre a Il Messaggero che Severini, 46enne capo tecnico del suono a, conferma telefonicamente il ritorno della coppia: «Virginia è contenta, ma è molto riservata. Siamo tornati insieme da qualche tempo, ma quella foto è stata un errore dello staff, non doveva essere pubblicata sui social». Va detto che Andrea Severini, ardente attivista del, è sempre stato vicino alla moglie, sin dai primi tempi della campagna elettorale per le amministrative del 2016.«Il Movimento 5 Stelle riuscirà a cambiare Roma, ne sono certo. Per riuscirci avremo bisogno anche dell'aiuto di tutti i cittadini» - ha aggiunto Severini, noto per le difese a spada tratta dell'operato dele per le polemiche col ministro Carlo Calenda - «Forse sono anche più grillino di Virginia, ma siamo impegnati per il bene della città». Quando però gli viene chiesto se va ancora in, con tutte lelungo le strade di Roma, Severini taglia corto: «Adesso devo andare, sto lavorando in radio e sono in diretta».