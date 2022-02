Andrea Delogu, dopo Francesco Montanari: «Ora basto a me stessa». E con Stefano De Martino: «Solo amici». La verità della conduttrice

È iniziato martedì 15 Tonica il programma scritto e creato da Andrea Delogu. Un late show musicale dove niente è come sembra così la conduttrice lo ha voluto. Un nuovo modo di raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come la Delogu, questo è Tonica. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. La musica è trasversale, è di tutti, non ha genere, un programma senza etichette in cui la conduttrice si fa aiutare da diversi ospiti, alcuni amici cari della Rossa. Tra questi in studio martedì c'é stato anche Stefano De Martino. Sul rapporto tra Andrea e De Martino il gossip ci ha ricamato parecchio su soprattutto dopo la fine del matrimonio con il marito Francesco Montanari. Ma oggi su Gente Andrea vuole fare chiarezza su tutto e allontanare le chiacchiere. Un rapporto con Stefano che va avanti da tantissimo tempo, anche se nessuno se ne era accorto prima che il gossip incalzasse.

APPROFONDIMENTI SOCIAL VioliNation, da Fedez ad Andrea Delogu: perché l'hashtag... ECONOMIA Unicredit, Buddybank è main sponsor di "Tonica, il lato D della... FOTO Andrea Delogu, la conduttrice-rivelazione della Vita in Diretta Estate ROMA Andrea Delogu ospite al Messaggero (Foto Paolo Rizzo/Ag.Toiati) SPETTACOLI Andrea Delogu, attacchi social a sfondo sessuale: «Ho ricevuto... PREVENZIONE ONCOLOGICA Andrea Delogu: «Fondamentali impegno per altri e...

Stefano De Martino eroe per un giorno, la conduttrice confessa: «Mi ha soccorso e portata in braccio per 4 piani»

Andrea Delogu e il rapporto con Stefano De Martino

«Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma. Bene, prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi. Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino». Non c'è nessuna storia, non sono amanti ma solo una bellissima amicizia quindi tra l'"ex" di Belen e la conduttrice.

Andrea Delogu in versione Capitan Harlock spopola su Instagram. La dedica a Guccini

La separazione con Francesco Montanari

La fine del matrimonio la Delogu l'ha vista su tutti i giornali prima ancora che lei e il marito annunciassero nulla. Ora Andrea non ha nessun problema a confermare la chiusura del matrimonio, anche se ci tiene a precisare che è «rimasta molto legata, in ottimi rapporti con Francesco». E se da una parte la conduttrice ha dovuto far i conti con la fine di un progetto di vita, dall'altro ha acquisito sicurezza in se stessa: «Da quello (la separazione), è venuta la consapevolezza di essere una ragazza che basta a se stessa».

Università eCampus, arriva eVodcast: gli studenti si raccontano con Andrea Delogu

I motivi

Un po' di tempo fa era stata proprio la Rossa a spiegare i motivi della separazione: «Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu».