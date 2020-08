Selvaggia Lucarelli asfalta Andrea Damante e Ignazio Moser senza regole in discoteca: «Tutti con mascherina, compresi i due geni»

Selvaggia Lucarelli contro Andrea Damante e Ignazio Moser che si esibiscono in un locale dove sono assenti mascherine e distanziamento sociale. Andrea Damante e Ignazio Moser sono stati protagonisti sul palco come deejay in una discoteca in Sardegna e hanno postato alcuni momenti della serata dai loro account Instagram. I filmati sono stati visti da Selvaggia Lucarelli che li ha ironicamente criticati per la totale mancanza di rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Dal social infatti la Lucarelli ha ripostato quanto ripreso da Ignazio Moser, cioè lui e l’amico Damante sul palco davanti a numerosi fan danzanti, seguito da un commento ironico, che sottolinea l'assenza di distanziamento e sistemi di protezione: “Tutti con la mascherina - ha scritto sulle stories di Instagram - compresi i due geni”.

Un nota un po’ stonata da parte dell’ex tronista e l’ex gieffino in salsa vip, proprio mentre il governo ha imposto la chiusura delle discoteche per via dei numeri in ripresa del virus. Poco prima Selvaggia aveva commentato anche la scelta di Elettra Lamborghini di fermare le sue esibizioni dal vivo: “Diciamo che ha deciso dopo che sono girate le sue immagini di due giorni fa al Praja, diciamo che ha deciso dopo le critiche, diciamo che se lo può permettere più che altri, ma diciamo che è comunque un messaggio e meglio tardi che mai”.

