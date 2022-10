Andrea Damante e i tradimenti a Giulia De Lellis: «Lo ha scoperto da WhatsApp e mi ha spaccato tutta casa»

Andrea Damante rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Giulia De Lellis. Una amore che ha fatto sognare milioni di italiani quella tra il dj e l'influencer, nata tra le poltrone di Uomini & Donne. Era dai tempi di Costantino Vitaliano e Alessandra Pierelli che il pubblico di Maria De Filippi non si appassionava così tanto a una coppia. Poi le foto, la convivenza e le corna. E' tutto scritto in un libro, a firma di Giulia quanto successo tra lei e il suo ex, ma Diamante finora non si era mai pronunciato.

Andrea Damante: ecco come Giulia ha scoperto i tradimenti

Ieri raggiunto da Pio e Amedeo per l'ultima puntata di Emigratis, il dj ha aperto il vaso di pandora e raccontato cosa è successo tra lui e la De Lellis.

«Come ha sgamato tutto? Eh vabbè avevo lasciato WhatsApp collegato al computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché questo no. Ora non mi ricordo cosa scrivevo di preciso in quei messaggi, è passato troppo tempo. Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa. E' successo un casino ragazzi. Si ha spaccato tutto, ha sclerato di brutto. Se l'ho tradita solo una volta? Diciamo che è capitato un paio di volte. poi dopo lei su questo ci ha scritto un libro, ma io non l'ho mai letto».