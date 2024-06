Cosmopolita (parla quattro lingue, il francese, l’italiano, l’inglese e il tedesco), sportivo (ama lo sci ma anche l'equitazione, passione che lo accomuna alla sorella Charlotte), elegante e molto riservato. In poche parole: un vero principe azzurro. Andrea Casiraghi, primo figlio della Principessa Carolina e nipote del Principe regnante di Monaco, Alberto II, oggi, 8 giugno 2024, compie 40 anni. Da anni considerato un sex symbol, la rivista People lo ha incluso tra le “50 persone più belle” nel 1999, quando aveva solo 15 anni. Successivamente, ha addirittura superato il Principe William, piazzandosi al primo posto in un sondaggio del magazine britannico HELLO!, che lo ha eletto “il reale più elegante”. Nel 2008, un’altra conferma del suo fascino arriva dalla rivista Forbes che lo include fra i 10 giovani reali più affascinanti al mondo.

Il padre morto quando aveva 6 anni

Il padre di Andrea era il secondo marito di Carolina, l’industriale italiano Stefano Casiraghi, morto in un incidente nautico nel 1990, quando Andrea aveva solo sei anni. Appassionato di motonautica, il secondo marito di Carolina - padre anche di Charlotte e Pierre - era molto legato ai figli: per tutelare la loro privacy in un momento così sconvolgente, la principessa decise di portarli a vivere in Provenza, a Saint-Rémy-de-Provence. È lì che Andrea è cresciuto, lontano dai riflettori e conducendo una vita quasi 'normale', prima di iniziare a girare il mondo per gli studi che lo hanno portato a vivere a Parigi, Montreal, New York, Madrid, Londra.

La linea di successione al trono

Alla morte del Principe Ranieri, nel 2005, il Principe Alberto è diventato sovrano di Monaco. All’epoca, Andrea Casiraghi era il secondo in linea di successione al trono, dopo sua madre, la Principessa Carolina. Ma con la nascita dei due figli gemelli del Principe Alberto, Jacques e Gabriella, nel 2014, Andrea è retrocesso al quarto posto nella linea dinastica, pur non possedendo titoli nobiliari.

Gli studi

Andrea Casiraghi ha studiato prevalentemente in Francia dove, nel dicembre 2002, ha conseguito la maturità presso l’International School of Paris, un prestigioso istituto privato di lingua inglese. In seguito ha proseguito gli studi prima alla McGill University di Montreal in Quebec e poi all’American University di Parigi, dove si è laureato nel 2006 in arti visive e politica internazionale. Andrea ha completato il ciclo universitario con un master in relazioni internazionali presso la New School di New York, dopo il quale ha svolto un tirocinio presso l’Ambasciata del Qatar a Parigi. Durante il percorso universitario, si è trasferito per un periodo a Madrid per frequentare l’esclusivo Master of Business Administration della IE Business School, un istituto molto apprezzato a livello internazionale.

La moglie e i figli

Oggi Andrea festeggerà l’importante compleanno accanto alla compagna di sempre, l’ereditiera e imprenditrice di origine colombiana Tatiana Santo Domingo, e ai tre figli, Alexandre 'Sasha' di 11 anni, India di 9 anni e Maximilian Rainier, 6 anni. La coppia vive a Saanen, paesino svizzero che comprende la prestigiosa stazione sciistica di Gstaad. Apprezzata dal turismo invernale di lusso, la località montana ha fatto anche da cornice alla cerimonia religiosa che nel 2014 ha unito in matrimonio il principe e l’ereditiera, che per l’occasione ha indossato un abito Valentino (lo stilista era tra gli invitati) e una tiara appartenuta alla bisnonna di Andrea, Charlotte Grimaldi, e successivamente alla suocera Carolina. La coppia, che si era già unita con rito civile l’anno precedente a Palazzo Grimaldi, si è conosciuta grazie alla sorella di lui, Charlotte, compagna di studi di Tatiana presso il collegio di Fontainbleau. Fanno coppia fissa dal 2005, e da allora non si sono mai lasciati.