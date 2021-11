Amedeo Goria è nella stagione dell'amore. Ecco chi è la fidanzata di 31 anni più giovane

Il giornalista sportivo Amedeo Goria a 67 anni sta vivendo un nuovo amore, tutto giovanile. Lei si chiama Vera Miales, è una modella e influencer e ha 31 anni in meno di lui. Il cronista, ex marito di Maria Teresa Ruta da cui ha avuto i figli Guenda e Gian Amedeo, ha parlato della relazione con la giovane fidanzata nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo e non ha risparmiato dettagli su un'intimità che pare non risentire della differenza di età.

«Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno.- Racconta- Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità». Goria poi ha tenuto a specificare che il successo sarebbe tutta farina del suo sacco e che non è mai ricorso alla scienza o alla chimica per amare la sua donna: «Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l'amore, lo farò» e poi conclude: «Quando sono in giro e vedo una ragazza che mi piace sento dentro di me il forte impulso di conquistarla e di sedurla: questo mi fa stare bene e mi rende felice».

Chi è Vera Miales

Amedeo Goria ha descritto Vera Miales come una ragazza in gamba che, oltre a essere una fotomodella, lavora anche nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre e presso cui si reca ogni mattina puntuale alle sei. A questo punto della sua vita la 36enne sarebbe anche pronta a diventare mamma, ma Goria ha spiegato di essere stato molto sincero: «Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso».