Amedeo Goria, la confessione sul rapporto con Vera Miales: «Si è raffreddato, ecco il motivo»

Storia (quasi) finita tra Amedeo Goria e Vera Miales. Tutta colpa dell'eliminazione della scorsa settimana da 'La pupa e il secchione show', dopo la quale sarebbe stata fredda e distaccata con il compagno.

Amedeo Goria e Vera Miales, vicini alla rottura

A rivelare l'increscioso retroscena è stato lo stesso Amedeo Goria che, ospite a Pomeriggio 5, ha parlato a Barbara D'Urso del suo rapporto con Vera, che stasera tornerà in studio proprio per fare un bilancio della propria esperienza al reality.

«L'ho vista quand'è uscita ed ero molto dispiaciuto così come lo era lei» ha esordito Amedeo Goria in diretta a Pomeriggio 5. Prima di ammettere: «Il rapporto si è raffreddato francamente dopo l'uscita. Ci siamo rivisti, mi è spiaciuto che lei abbia un po' incolpato della sua uscita anche la sua ritrosia all'interno della villa de La Pupa e il Secchione nel trovare quegli slanci che sono promozionali ad andare avanti, le famose dinamiche».

Secondo Goria, l'influencer ha sempre desiderato di entrare in un reality e per questo avrebbe dovuto lasciarsi andare e non pensare alle possibili implicazioni legate alla sua vita privata. «Lei è rimasta molto fredda, molto dura e mi ha detto che non voleva dar fastidio a me, a Mirko e a Guenda, invece lei doveva buttarsi. Il mio è un amore altruistico, non egoistico» ha chiosato Goria, che qualche giorno fa si era detto pronto a lasciare libera la fidanzata nel caso in cui avesse trovato un ragazzo più giovane. «Quando non c'è mi manca, le voglio molto bene, ma la vorrei più slacciata da me. Deve fare il suo gioco, il suo percorso» aveva commentato.

Insomma solo lasciandosi andare Vera Miales avrebbe potuto sperare di proseguire la propria avventura nel programma: i suoi eccessivi scrupoli, secondo Goria, non avrebbero fatto altro che rallentare e infine interrompere la sua avventura nel reality.