Ambra e Max Allegri si trasferiscono nella nuova casa a Brescia

Dopo due anni di relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini si trasferisce. Ambra ha lasciato la casa dove abitava e ed è andata a vivere - sempre a Brescia - con l'ex allenatore della Juve con i suoi figli, nati dalla passata relazione col cantante Francesco Renga, in un prestigioso complesso residenziale nel cuore del capoluogo lombardo, come riferisce il settimanale "Chi". L’ex stellina di “Non è la Rai”, oggi affermata attrice e conduttrice e il fidanzato Allegri sono stati fotografati da “Chi” mentre rientrano nella loro nuova casa dopo aver fatto acquisti in una nota pasticceria della zona specializzata in prodotti senza glutine.Sulla dimora scelta dalla coppia per farne il nuovo nido d’amore non c’è nulla da dire, dato che si tratta di un appartamento nelle prestigioso complesso della torre Fucksas, grattacielo nel centro città, dove li aspettano Jolanda e Leonardo, figli di Ambra. L'allenatore livornese invece si dividerà tra Brescia, Milano e Torino, dove abitano Valentina e il piccolo Giorgio.