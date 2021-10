Ambra Angiolini, ironica e sexy sul palco dell'Arena di Verona accanto a Masini. Su Instagram: «Basta saper rinascere ancora e ancora» IL POST

Tubino nero, scarpa fucsia fluo con tacco largo over 12 e plateau esagerato: Ambra Angiolini non è passata inosservata sul palco dell'Arena di Verona, ospite del concerto di Marco Masini che ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera. «Basta saper rinascere ancora e ancora….e ancora #ambragram ringrazia moltissimo l’amico 😂sòla @marcomasini_official per la magia di ieri sera»: queste le parole di Ambra su Instagram dopo il suo "show" di ieri sera dove ha regalato risate e sorrisi agli spettatori.

Leggi anche - Alex Britti, a Oggi è un altro giorno le paure e i ricordi: «Non prendo un aereo da 30 anni»

I trent'anni di esperienza della Angiolini sono un bagaglio inestimabile che oggi la porta a distinguersi e ad essere sempre amata e ricercata. E da ieri sera, quelli che vorrebbero rivederla sul piccolo schermo sono certamente di più. La showgirl ha cantato e ballato sulle note di 'Ti vorrei' e 'Le ragazze serie'.

Vivace e autoironica (oltre ad essere sexy), si è divertita e ha fatto divertire. Un'artista genuina, pronta a ironizzare su tutto e a condividere con i suoi fan pensieri e riflessioni.