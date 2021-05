Domenica In, niente crisi tra Ambra Angiolini e Allegri. Ma l'attrice confessa: «Renga per me è come un figlio»

È crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? No. L’attrice smentisce l’interruzione del rapporto tra lei e l’ex allenatore di Milan e Juventus. «Non è vero», risponde a una precisa domanda di Mara Venier nel corso di Domenica In. L’artista è stata protagonista del Concertone del Primo maggio all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Proprio ieri l’ex compagno Francesco Renga è stato sul palco con lei si è emozionato.

Con Mara Venier ha parlato di ex. «Jerry Calà è per me un fratello, non c'è più l'amore di tanti anni fa, ma è subentrato un amore fraterno importante», dice la conduttrice parlando dell'ex marito con il quale si era sposata nel 1984 e separata qualche anno dopo. E Ambra risponde commentando il rapporto tra lei e Renga: «Per te è un fratello, per me Francesco è un figlio. Ogni tanto lo sgrido anche. Lui si fa sgridare» dice. «Quelli non partoriti non hanno diritto di ribellarsi», aggiunge.