Ambra e Allegri, il tapiro a Striscia scatena una bufera. Laura Chiatti: «Servizio irrispettoso». Lucarelli: «Vanessa Incontrada spietata»

Bufera per il tapiro d'oro consegnato da Valerio Staffelli a Ambra Angiolini durante l'ultima puntata di Striscia La Notizia. Ragione della consegna: la fine delle relazione tra l'attrice e Massimiliano Allegri. Ma ora da Laura Chiatti a Selvaggia Lucarelli, in molti si chierano a difesa dell'Angiolini, contro un servizio definito «irrispettoso».

Il post di Laura Chiatti: «Il tapiro andava consegnato all’uomo»



Laura Chiatti prende le difese della collega Ambra Angiolini e lo fa tramite un post Instagram: «Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia La Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra Angiolini che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre. - scrive -Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione, quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità».

Secondo Laura Chiatti inoltre il tapiro d'oro doveva essere consegnato a Massimiliano Allegri e non ad Ambra, messa visibilmente in difficoltà da Staffelli: «Essere un personaggio pubblico consiste nell'essere esposti al giudizio altrui, ma non da a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa. Il tapiro forse andava consegnato all’uomo che evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l’ironia. Dietro un personaggio esiste sempre l’essere umano, che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai. Brava @ambraofficial!❤️».

L'attacco di Selvaggia Lucarelli a Vanessa Incontrada

A schierarsi contro il servizio di Striscia La Notizia è anche Selvaggia Lucarelli che scrive dui social: «Caro Valerio Staffelli,il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere. Uno dei pochi riti televisivi sopravvissuti all’usura del tempo. Io ne ho due, uno preso perché ho pensato di aver subito il furto di una macchina, per poi comprarne una nuova e ritrovare l’altra. E un tapiro perché Belen mi cacció dal suo bar, insieme a Gianni Morandi. Ne ho riso con te, con voi di striscia, che per inciso mi siete pure simpatici. Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato. C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono giá dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui- il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialitá, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo».

Allegri e Ambra Angiolini, amore finito. Lo sfogo della figlia della showgirl e il Tapiro: «Perché infierire così su chi soffre?»

La giornalista poi si scaglia contro la neo conduttrice del tg satirico di Canale 5 Vanessa Incontrada: «E una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad @ambraofficial . E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu. E adesso, caro Valerio, attendiamo il tapiro al maschio alfa, mi raccomando. (e un mazzo di rose per Ambra, magari)» conclude».

Il web spaccato: «Lui non la merita», «Sono affari suoi»

La notizia della rottura tra Ambra Angiolini e l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha lasciato indifferente i numerossissimi fan dell'attrice, e nemmeno i tifosi bianconeri. L'anticipazione di 'Chì, confermata da un post della figlia dell'attrice Jolanda, ha infatti sollevato un dibattito acceso fra il popolo del web. A cominciare dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli che, dalle pagine di Instagram, ha lanciato un 'j'accuse alla trasmissione 'Striscia la Notizià che ieri ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Ambra 'reà di essere la vittima di un presunto tradimento dell«allegrò Allegri. Gli internauti si dividono. »Finalmente Ambra si è liberata di questo personaggio«, scrive una ragazza. Non la manda a dire un'altra: »Viviamo in un mondo dove un cesso come Allegri mette le corna ad Ambra Angiolini ... Ma di cosa vogliamo ancora parlare???«. C'è anche chi se la prende con 'Striscià: »La loro ironia non mi è mai piaciuta -affonda un internauta- Fanno satira poco divertente ridendo sulle vittime«. Ovviamente, c'è anche chi si schiera in difesa del 'suò allenatore: »Saranno affari suoi quello che fa fuori dal campo?«, si chiede un tifoso. E un altro segna il gol definitivo: »La figlia di Ambra si chiede perché non l'abbiano portato a lui -scrive- Tranquilla Jolanda, a lui lo portano quando usciamo dalla Champions«.